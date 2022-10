Ganzes Bündel an Straftaten

Kitzingen. Mit einem ganzen Bündel an Straftaten endete für einen 19-Jährigen das Wochenende. Ein Ende fanden die Taten erst am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall zwischen Rödelsee und Iphofen. Während der Unfallaufnahme kamen dann eine ganze Reihe von Straftaten ans Licht, die der junge Mann in den Stunden zuvor wohl begangen hatte. Darunter Einbruch, Diebstahl von zwei Autos, Sachbeschädigungen,Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.

Einem Zeugen war am Morgen ein funkensprühender Ford auf der Staatsstraße zwischen Rödelsee und Iphofen aufgefallen. Grund für den Funkenflug war ein fehlender Reifen, so dass die Fahrt auf der Felge erfolgte und schließlich in einer Leitplanke endete. Eine Streife der Polizei stellte bei dem völlig desorientiert wirkenden Fahrer Anzeichen fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln oder den Einfluss von Medikamenten schließen ließen.

Einbruch in Autohaus

Bei der Durchsuchung des Fords stießen die Beamten auf Gegenstände, die auf mögliche Straftaten hindeuteten. Darunter befanden sich zum Beispiel eine Bohrmaschine und ein Kanister für Ölwechsel. Da der 19-Jährige stark nach Benzin roch, bestand der Verdacht, dass er für einen Benzindiebstahl in Rödelsee verantwortlich sein könnte. Dort wurde in der Nacht zum Sonntag der Tank eines geparkten VW aufgebohrt und Benzin entwendet.

Zwei Fahrzeugschlüssel im Ford führten die Polizeibeamten auf die Spur zu einem Einbruch in ein Autohaus in Wiesentheid. Dort waren die Schlüssel für zwei Mopedautos (Höchstgeschwindigkeit 45 km/h) entwendet worden, offenbar um eine Spritztour zu unternehmen. Eines der Fahrzeuge wies jedenfalls erhebliche Beschädigungen auf (Schaden rund 15 000 Euro).

Ob der junge Mann auch für den Diebstahl von Benzin aus dem Tank eines geparkten Nissan in Markt Einersheim verantwortlich ist, prüft die Polizei noch. Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach hatte der im Landkreis wohnhafte 19-Jährige bereits bei einem Unfall in Wiesentheid den rechten Vorderreifen seines Pkw verloren.

Als erste Maßnahme stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher und ließen von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen.