Fußgänger in Würzburg von Bus erfasst

Würzburg. Ein schwerwiegender Verkehrsunfall ereignete sich laut Polizei am Montagabend, gegen 18.30 Uhr, in der Würzburger Innenstadt. Ein Busfahrer befuhr den Röntgenring vom Haugerring kommend, in Richtung Bismarckstraße. An der Einmündung zwischen Röntgenring und Bismarckstraße wollte der Fahrer nach rechts abbiegen und übersah einen Fußgänger, welcher noch die Straße überquerte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Busfahrer erfasste mit seiner Fahrzeugfront den 26-jährigen Mann, welcher zu Boden stürzte und vom rechten vorderen Rad des Busses überrollt wurde. Der Bus blieb sofort stehen. Der noch unterhalb des Busses liegende Fußgänger musste durch Kräfte des Rettungsdienstes und der Berufsfeuerwehr Würzburg geborgen und in ein Würzburger Krankenhaus gebracht werden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Oberschenkels. Von einer Lebensgefahr wurde nicht ausgegangen.