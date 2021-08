Fußballfan beleidigt Polizisten

Würzburg. Ein Fußballfan hat am Wochenende einen Beamten der Bundespolizei in einem Zug beleidigt. Am Samstagmittag, so die Polizei am Mittwoch, war eine Gruppe von Anhängern des Würzburger FV in einem voll besetzten Regionalzug zum Auswärtsspiel nach Bamberg unterwegs. Ein Anhänger der Auswärtsmannschaft stellte sich dabei ohne Maske vor einem mitreisenden Polizeibeamten auf und beleidigte ihn verbal. Das Verhalten des 23-jährigen hat nun Folgen und wird von der Bundespolizei konsequent verfolgt und angezeigt. Der Deutsche wird sich nun Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz stellen müssen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1