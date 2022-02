Für 55-jährigen Lkw-Fahrer kommt jede Hilfe zu spät

Geiselwind. Am frühen Freitagmorgen ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A3 unter Beteiligung mehrerer Lastkraftwagen. Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer starb an der Unfallstelle. Die Autobahn musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden - eine Umleitung wurde eingerichtet. Gegen 4.20 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Sattelzug, auf dem Betonelemente geladen waren, die BAB 3 in Richtung Frankfurt. Zwischen den Anschlussstellen Geiselwind und Schlüsselfeld verlor der Mann aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Lastkraftwagen, durchbrach die Mittelschutzleitplanke, touchierte einen Lastwagen der in Richtung Nürnberg unterwegs war und kollidierte anschließend frontal mit einem Tanklastzug. Durch den Zusammenstoß fing das Führerhaus des Betonlasters sofort Feuer. Die Flammen griffen daraufhin auch auf den Tanklastzug über, der zu diesem Zeitpunkt kein Benzin geladen hatte. Der 51-Jährige konnte sich mit leichten Verletzungen aus dem Wrack retten und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 55-jähriger Tanklastzugfahrer wurde bei dem Unfall in seinem Führerhaus eingeklemmt und konnte nur noch tot geborgen werden.

