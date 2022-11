Fuchsstadt bei Würzburg: Hat 34-Jähriger Biogasanlage in Brand gesetzt?

Fuchsstadt. Nach Sabotage an einer Biogasanlage in Fuchsstadt, einem Stadtteil von Reichenberg (Landkreis Würzburg) schreiten die polizeilichen Ermittlungen voran. Ein 34-Jähriger ist nun offenbar dringend tatverdächtig. Im Februar waren bei der Sabotage rund 1000 Kubikmeter Gärreste freigesetzt worden. Seitdem laufen umfangreiche Ermittlungen gegen einen mittlerweile 34-Jährigen aus dem Landkreis Würzburg. Nach nun vorliegenden Erkenntnissen ist der Mann dringend verdächtig, für die Tat verantwortlich zu sein. Bereits im Juli 2021 war bei einem Brand in derselben Biogasanlage ein beträchtlicher Sachschaden entstanden. Auch hier verdichten sich die Hinweise darauf, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden war. Jetzt prüft die Polizei, ob auch hier der 34-jährige Landkreisbewohner als Täter in Frage kommt.Bislang gibt es keinen Hinweis auf ein Tatmotiv.

