Frontalzusammenstoß in Ochsenfurt: 44-Jähriger schwer verletzt

Ochsenfurt. Ein Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw hat am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehren verursacht. Ein 44-Jähriger verletzte sich bei dem Unfall schwer. Mit den Ermittlungen zum Unfallhergang ist die Polizeiinspektion Ochsenfurt betraut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich gegen 15.20 Uhr auf der Südtangente zwischen Marktbreiter Straße und Bärentalsiedlung in Ochsenfurt, so die Polizei. Dem Sachstand nach befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Pkw die Südtangente in Fahrtrichtung Bärentalsiedlung, als er aus noch ungeklärter Ursache mit dem Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem entgegenkommenden Lkw zusammenstieß.

Rettungshubschrauber an die Unfallstelle in Ochsenfurt gerufen

Der 44-Jährige wurde durch den Zusammenstoß zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte durch Feuerwehrkräfte, die hierzu schweres Gerät verwendeten, aus dem Pkw befreit werden. Der Mann, der nach aktuellen Erkenntnissen außer Lebensgefahr ist, wurde mit dem Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 51-jährige Fahrer des Lkw verletzte sich leicht und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall massiv beschädigt und mussten in der Folge abgeschleppt werden.

Die Unfallaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Ochsenfurt dauert mehrere Stunden. Die Südtangente wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Neben den Feuerwehren aus Ochsenfurt und Marktbreit war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt, hieß es.