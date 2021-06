Frauen in Kompetenz stärken

Würzburg. Der DJK-Sportverband im Würzburger Diözesanverband will Frauen stärken – in ihrer Kompetenz, ihrem Auftreten und ihrem Bewusstsein der eigenen Kräfte. Sie sollen ermutigt werden, Führungsrollen zu übernehmen und gut auszufüllen.

„Es ist so ungeheuer wichtig, dass Frauen sich etwas zutrauen“, unterstreichen die ehrenamtlichen Bildungsreferentinnen Renate Wendel aus Hausen und Conny Brendler aus Gramschatz das Ansinnen des DJK-Diözesanverbands in einer Pressemitteilung.

Zu ihrem Onlineseminar für weibliche Führungskräfte zum Thema „Achtsamkeit im digitalen Zeitalter“ hatten sich lediglich sechs Frauen angemeldet. Sie alle haben bei der DJK ein führendes Amt inne – als Kreisvorsitzende, Vereinsvorsitzende, Übungs- und Seminarleiterinnen, Frauenbeauftragte oder Seniorenbeauftragte.

Referentin Sophie Weiser lud nicht nur zur Vorstellungs- oder Reflexionsrunde ein. Sie bot auch Impulse an und führte in ein „Search-Inside-Yourself-Programm“, ein „Training für achtsamkeitsbasierte emotionale Intelligenz“, ein. Beim Austausch in kleinen Gruppen in „break-out-rooms“ ging es auch um Themen wie „Was mache ich gern an meiner Arbeit?“oder „Was lenkt mich ab?“. Die Referentin gab Kurzübungen an die Hand, um sich mit anderen Menschen „zu verbinden“ und Empathie für sie zu empfinden. „Wir leben in interessanten Zeiten und es geht nicht nur um die Arbeit, sondern um unser allgemeines Leben“, lud sie ein zum Austausch darüber „was uns gerade bewegt im Leben“. pow

