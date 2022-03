Frau war mit zwei Promille unterwegs

Würzburg. In der Inneren Aumüllstraße wurde am Sonntag gegen 20.50 Uhr eine 55-Jährige, die einem Verkehrsteilnehmer wegen ihrer auffälligen Fahrweise aufgefallen war, durch eine Streife der Polizei angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch war. Nachdem die Frau sich einen freiwilligen Atemalkoholtest unterzog, welcher einen Wert von etwa zwei Promille ergab, wurden die Weiterfahrt unterbunden. Mit der Verbringung zur Dienststelle, um eine Blutentnahme durch einen Arzt durchführen zu lassen, zeigte sich die Frau jedoch nicht einverstanden und fing an, die Beamten zu beleidigen. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Widerstandshandlung, bei dem die 55-Jährige aus dem Fahrzeug gezogen und aufgrund ihrer Aggressivität mit Handschellen gefesselt werden musste. Die Frau, welche zudem falsche Personalien angegeben hatte, wurde in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in der Haftzelle.

