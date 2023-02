Frau übergibt in Lengfeld hohen Geldbetrag an Abholer

Würzburg. Telefonbetrügern ist es laut Polizeiangaben am Freitagnachmittag erneut gelungen, eine Frau aus der Region Würzburg zu täuschen und sie um ihr Erspartes zu bringen. Sie übergab einen fünfstelligen Geldbetrag an eine bislang noch unbekannte Abholerin. Eine Anruferin hatte zunächst behauptet, dass die Tochter der Geschädigten einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und man nun eine Kaution in Höhe von 100 000 Euro hinterlegen müsse. Die Angerufene ahnte nicht, dass sie Betrügern aufgesessen war und erklärte sich dazu bereit, einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich zur Verfügung zu stellen. Sie übergab das Geld an eine weibliche Abholerin. Die Geldübergabe fand gegen 14.30 Uhr in der Straße „Auf der Schanz“ in Lengfeld statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1