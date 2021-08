Frau schlägt und beleidigt Arzt

Würzburg. Zeugen machten die Polizei am Montag gegen 21.45 Uhr auf einen Skoda aufmerksam, der in Schlangenlinien auf der B19 in Richtung Würzburg fuhr. Die Beamten versuchten die Fahrerin zu stoppen. Die Anhaltezeichen wurden von der 57-Jährigen zuerst ignoriert, letztlich hielt sie in der Schweinfurter Straße an. Bei ihrer Kontrolle ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,9 Promille. Bei der Blutentnahme beleidigte die Frau den herbeigerufenen Arzt aufs Übelste und schlug ihn. Der Arzt erlitt eine Prellung an der Hand. Sie erwartet jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Körperverletzung, Beleidigung und tätlichem Angriff.

