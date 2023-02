Frau in Goldbach um ihr Erspartes gebracht

Goldbach. Erneut haben Telefonbetrüger mit einer gängigen Masche eine Frau um ihr Erspartes gebracht. Ihr wurde vorgegaukelt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Um eine Gefängnisstrafe abzuwenden, sollte die Angerufene eine Kaution an eine Abholerin übergeben. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm als Zentralstelle die Ermittlungen in dem Fall. Die Täter riefen am Dienstagnachmittag an und berichteten der Frau von dem vermeintlichen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Im weiteren Verlauf des Gesprächs schilderten sie, dass nur durch die Hinterlegung einer Kaution die Haft für ihre Tochter abgewendet werden könnte. Die Frau erklärte sich in der Folge dazu bereit, Geld in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages zu übergeben. Die aus dem Landkreis Kitzingen stammende Geschädigte wurde von den professionell agierenden Betrügern schließlich nach Goldbach dirigiert, wo es im Bereich des LIDL-Parkplatzes in der Aschaffenburger Straße zur Übergabe gekommen ist. Eine bislang unbekannte Frau holte dort gegen 18 Uhr die vermeintliche Kaution ab und verließ den Tatort zu Fuß.

