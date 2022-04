Würzburg. Erneut haben sich in Würzburg dreiste Telefonbetrüger als Polizeibeamte ausgegeben. Sie täuschten eine 54-Jährige aus der Region und brachten sie dazu, am Mittwoch in Würzburg aus ihrem Fahrzeug heraus einen fünfstelligen Geldbetrag zu übergeben. Die Abholerin entkam samt Beute unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

