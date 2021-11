Frau beißt Polizisten

Würzburg. Eine Frau hat am Samstagabend einem Polizeibeamten am Würzburger Hauptbahnhof in die Hand gebissen. Sie hatte sich zuvor geweigert, in einem Geschäft eine Maske aufzusetzen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte die 24-jährige Iranerin gegen 19 Uhr die Buchhandlung im Würzburger Hauptbahnhof betreten und trug dabei keine erforderliche Maske. Da die Frau der Aufforderung des Personals, eine Maske zu tragen oder andernfalls das Geschäft zu verlassen, nicht nachkam, wurde die Bundespolizei über den Vorfall informiert. Die 24-Jährige missachtete auch die Weisungen der Polizeibeamten und musste daraufhin aus dem Geschäft begleitet werden.

Hiergegen wehrte sich die Frau vehement und biss einem Polizeibeamten in einen Finger, was eine stark blutende Wunde verursachte. Weitere Beamte konnten schließlich die Frau festnehmen und unter erheblicher Gegenwehr zur Dienststelle verbringen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte die Frau am Samstagabend ihren Weg fortsetzen. Der Beamte mit den Bissverletzungen musste sich in ärztliche Behandlung geben. Die Bundespolizei hat wegen des Nichttragens der erforderlichen Maske ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Weiterhin muss sich die Frau wegen des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch verantworten. pol