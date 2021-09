Frau begeht Unfallflucht

Würzburg. Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin verursachte am Montagabend einen Verkehrsunfall im Würzburger Stadtgebiet und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nachdem die alkoholisierte und ortsunkundige Frau durch eine Polizeistreife angetroffen worden war, räumte sie die Fahrt ein, konnte sich nach eigenen Angaben jedoch nicht an die genaue Unfallörtlichkeit erinnern. Sie vermutete, dass sie den Unfall in der Nürnberger Straße, im Bereich Mönchberg oder in Grombühl verursacht hat. Die junge Frau musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der weiße Kia der Frau weist starke Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite auf. Der Sachschaden am Kia wird mit rund 5000 Euro angegeben. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und ruft Zeugen auf, sich unter Telefon 0931/4572230 zu melden.

