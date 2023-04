Französische Bulldogge lief frei herum

Würzburg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Freitagnachmittag wurden am Place de Caen zwei Würzburgerinnen von einem offensichtlich freilaufenden Hund gebissen. Gegen 15 Uhr bekam die Polizei die Mitteilung, dass eine Französische Bulldogge Passanten attackiere und Personen bereits in den umliegenden Geschäften Schutz suchen würden. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt befand sich der Vierbeiner bereits wieder in Obhut der Besitzerin. Die Halterin hatte den Hund zuvor offensichtlich ohne Leine geführt, bis sie die Kontrolle über die Bulldogge verlor. Durch die Bisse wurden die beiden Frauen leicht verletzt. Die Hundehalterin erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.