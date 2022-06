Flugzeug rutschte Hang hinunter

WÜRZBURG. Mehrere 10 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz einer verunglückten Landung eines Segelflugzeuges am Mittwoch auf dem Flugplatz Schenkenturm. Zur Ursache ermittelt ein luftfahrtkundiger Beamter der Kripo Würzburg.

Nach ersten Erkenntnissen zum Hergang setzte der niederländische Pilot gegen 15.15 Uhr zur Landung an. Aus Gründen, die noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen sind, lenkte der Pilot das Segelflugzeug am Ende der Landebahn zur Seite auf eine Grünfläche und rutschte dort einen Abhang in Richtung des Riedelkreuzweges hinab. Dort kam das Flugzeug zum Stehen, nachdem es ein Verkehrsschild touchiert hatte.

Die beiden Insassen im Alter von 59 (Pilot) und 46 Jahren blieben unverletzt. Sie waren in Jena gestartet. Der Schaden am eigenen Flugzeug beläuft sich aufmehrere zehntausend Euro. Der Fremdschaden ist gering. In die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache wurde auch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BFU) und das Luftamt Nordbayern einbezogen. pol