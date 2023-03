Feuerwehr rettet junge Eule

Würzburg. Die Würzburger Berufsfeuerwehr ist auch durch ihre „tierischen“ Einsätze bekannt. Nun bewiesen die Feuerwehrleute erneut ihre Tierliebe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Freitagnachmittag wurde die Würzburger Berufsfeuerwehr nämlich wieder einmal zu einer Tierrettung der besonderen Art gerufen.

Eine Babyeule hatte sich bei ihren ersten Flugversuchen offensichtlich überschätzt und war unsanft auf dem Boden gelandet.

Mehr zum Thema Feuerwehreinsatz Missglückter Flugversuch Mehr erfahren Besonderer Einsatz für die Feuerwehr Kleine Eule in Würzburg gerettet Mehr erfahren

Da sich der Waldkauz dort laut Feuerwehr nicht wohlfühlt und andere Tiere für ihn eine potenzielle Gefahr darstellen, brachten die Floriansjünger den kleinen Vogel wieder zurück in sein gewohntes „Terrain“.

Dort kann er weiterhin gefahrlos von seinen Eltern versorgt werden, bis der nächste Flugversuch gelingt.

Kinder tauften die Eule

Da die Nutzung der Drehleiter aufgrund der Örtlichkeit nicht möglich war, verwendeten die Einsatzkräfte dazu kurzerhand die Steckleiter eines Löschfahrzeugs.

Die Kinder, die den Kauz auf dem Boden gefunden hatten, tauften ihn liebevoll „Teddy“.

„Glückwünsche“ der Feuerwehr

Die Feuerwehr schreibt abschließend in ihrem Pressebericht: „Für deinen nächsten Flugversuch wünschen wir dir alles Gute, kleiner Teddy!“ Immer wieder macht die Würzburger Feuerwehr auch in Sachen Tierrettung von sich reden, rettete zum Beispiel junge Igel oder verirrte Enten, holte Katzen von Bäumen und half einer Taube, die sich in einem Netz am Würzburger Neumünster verfangen hatte, aus ihrer misslichen Lage. sk/pm.