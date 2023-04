Feuerwehr rettet einen 73-Jährigen

Rimpar. Lebensgefährliche Verletzungen erlitt laut Polizeiangaben in der Nacht auf Samstag ein 73-Jähriger bei einem Wohnhausbrand in Maidbronn, einem Ortsteil von Rimpar. Warum der Brand im Keller des Wohnhauses ausgebrochen war, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Brandgeruch bemerkt

Gemeinsam mit seiner Ehefrau bemerkte der 73-Jährige kurz nach Mitternacht wie sich Brandgeruch im Wohnzimmer des Hauses in der Straße „Am Guggenloch“ ausbreitete. Bei einem Blick in den Flur entdeckte er, dass Rauch aus dem Keller im Treppenhaus aufstieg und sich offene Flammen im Keller ausbreiteten. Seine Frau lief sofort ins Freie und alarmiert den Notruf. Ihr Mann begab sich jedoch in den Keller und musste von der Feuerwehr aus dem Keller gerettet werden. In der Zwischenzeit hatte er bereits lebensgefährliche Verletzungen erlitten und kam nach der medizinischen Erstversorgung sofort in ein Krankenhaus.

Die regionalen Feuerwehren waren mit einem Großaufgebot vor Ort und hatten den Brand gegen 2 Uhr gelöscht. Anschließend stellten sie bis zum Samstagmorgen eine Brandwache. Der entstandene Sachschaden liegt dem derzeitigen Ermittlungsstand nach im unteren sechsstelligen Bereich. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die noch in der Nacht die Kripo Würzburg übernommen hat.