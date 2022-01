Feuer in Würzburger Einfamilienhaus

Würzburg. Ein Brand brach am Freitagmorgen aus noch ungeklärter Ursache in einem Einfamilienhaus in Oberdürrbach (Landkreis Würzburg) aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen 4.45 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Brand in einem aktuell unbewohnten Einfamilienhaus in der Zenthofstraße ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Fenster im Erdgeschoss, die Würzburger Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle bringen. Die Kripo Würzburg hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen. Neben der Brandursache versuchen die Beamten auch die genaue Schadenshöhe zu ermitteln. Nach ersten Schätzungen liegt sie im mittleren fünfstelligen Bereich.

