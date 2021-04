Feuer im Schlafzimmer

Nordheim. Zu einem Schwelbrand kam es am Mittwoch in einer Wohnung in Nordheim (Landkreis Heilbronn). Gegen 13 Uhr beobachteten Zeugen, wie aus einer Wohnung im Erdgeschoss des Anwesens immer wieder Rauch strömte. Sie verständigten die Rettungskräfte.

Wie sich herausstellte, brach der Schwelbrand im Schlafzimmer der Bewohner aus. Eine 55-jährige Frau wurde durch das Feuer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Die Polizei geht derzeit von Fahrlässigkeit als Brandursache aus. Zum genauen Auslöser konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Bei dem Schwelbrand entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.