Festnahme nach tödlichem Ehestreit in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld. Nachdem am Dienstag in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) ein Streit zwischen Eheleuten eskaliert war (die FN berichteten) und ein 33-Jährige ums Leben kam, wurde der Ehemann nun festgenommen. Er befindet sich weiterhin in medizinischer Behandlung. Durch die gewalttätige Auseinandersetzung hatten beide Personen schwerste Verletzungen erlitten. Die 33-jährige Ehefrau erlag diesen noch am Dienstag im Krankenhaus. Die Kripo Würzburg ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg.

Wie bereits berichtet, hatte eine Zeugin bei der Einsatzzentrale der Polizei in Unterfranken einen lautstarken Familienstreit mitgeteilt. Beamte der Polizeiinspektion Marktheidenfeld und zahlreiche Unterstützungskräfte umliegender Dienststellen waren schnell vor Ort. In der Wohnung der Familie stießen die Einsatzkräfte auf zwei schwer verletzte Personen. Beide Verletzte, eine 33-jährige Frau und deren 35-jähriger Ehemann, wurden vor Ort medizinisch von Notärzten versorgt und anschließend durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die 33-Jährige erlag wenig später in der Klinik ihren Verletzungen.

Ein einjähriges Kind, welches sich zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung in der Wohnung befand, wurde, ebenso wie die drei weiteren Kinder des Ehepaars, in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.