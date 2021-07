Faszinierende Naturfotos

Würzburg. Die Wanderausstellung „Natur im Fokus“ macht auch 2021 Station in Würzburg: in der Umweltstation im Nigglweg 5, wo man die prämierten Fotos bis zum 31. August bewundern kann.

Bayerns vielfältige Landschaften sind eine echte Augenweide. Unter dem Motto „Schau doch mal hin! – Mit der Kamera auf Entdeckungsreise in Bayerns naher Natur“ zieht der Fotowettbewerb „Natur im Fokus“ Kinder und Jugendliche ins Freie. Er möchte sie dazu anregen, ihre natürliche Umgebung genauer in den Blick zu nehmen. Dabei geht es nicht so sehr um technische Perfektion, sondern um spannende Bildkompositionen und vor allem um Kreativität. Die Ausstellung wurde 2007 vom Museum Mensch und Natur ins Leben gerufen und wird mit dem Bayerischen Umweltministerium ausgerichtet. 18 Preise sind in zwei Kategorien vergeben worden: „Die Natur als Baumeisterin“ und die „Die Natur als Malerin“ sollte dazu anregen, das Künstlerische und malerische Farbspiele in der Natur zu entdecken. Informationen unter www.natur-im-fokus.de und bei umweltstation@stadt.wuerzburg.de