Falsche Personalien genannt

Würzburg. Beamte der Polizeiinspektion Würzburg Stadt hielten am Samstag einen Mann mit seinem Pkw in der Mergentheimer Straße in Würzburg zur Verkehrskontrolle an. Während seiner Überprüfung konnte bei dem Fahrer deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholanalyse ergab einen Wert von umgerechnet 0,7 Promille.

Bei der Sachverhaltsaufnahme gab der betroffene Fahrer an, dass er gerade „zufällig“ keine Ausweispapiere und auch keinen Führerschein dabei hätte. Auf Nachfrage gab er bereitwillig „Personalien“ an.

Eine Überprüfung dieser genannten Personalien ergab, dass sich der Fahrzeugführer in der Kontrolle als sein Bruder ausgab.

Grund dafür dürfte gewesen, dass der Mann nicht nur alkoholisiert ein Fahrzeug geführt hatte, sondern dass ihm auch zuvor die Fahrerlaubnis in einer andereren Sache entzogen worden war und er das Auto somit überhaupt nicht hätte fahren dürfen.