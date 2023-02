Fahrer nach Unfall bei Randersacker in Lebensgefahr

Randersacker. Auf der A3 bei Randersacker ereignete sich am Mittwochmorgen ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Sprinter, wobei der Fahrer schwer verletzt wurde. Die Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Autobahn war für die Landung eines Rettungshubschraubers komplett gesperrt. Die Sperrung verursachte massive Verkehrsstörungen im Raum Würzburg. Gegen 7 Uhr beobachteten Verkehrsteilnehmer, die sich auf der A 3 in Richtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Rottendorf und Randersacker befanden, wie ein Mercedes Sprinter, der auf dem rechten Fahrstreifen hinter einem Lkw herfuhr, zum Überholen ansetzte und nach links ausscherte. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Mittelschutzplanke. In der Folge schleuderte er um die eigene Achse und nachdem er ein zweites Mal gegen die Mittelschutzplanke gestoßen war, fiel er auf die linke Fahrzeugseite und schlitterte noch circa 200 Meter weiter, bis er schließlich zum Stillstand kam. Der 61-jährige Fahrer aus dem Raum Plauen wurde bei dem Unfall schwer verletzt und schwebt bis dato noch in Lebensgefahr. Sein 46-jähriger Beifahrer dagegen wurde nur leicht verletzt. Der Fahrer wurde, nachdem er aus dem Autowrack befreit war, mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ein Unfallsachverständiger wurde hinzugezogen, um die genaue Unfallursache herauszufinden. Durch die Totalsperrung der A 3 in Richtung Frankfurt und die Einrichtung einer Umleitung wurde der Verkehr im gesamten Raum Würzburg erheblich belastet.

