Weihnachten – ein Fest des Friedens? Wenn an den Feiertagen die Verwandtschaft zusammenkommt, gibt es in vielen Familien nicht nur eine harmonische Zeit unterm Tannenbaum. Auch im engsten Familienkreis können Konflikte entstehen. Gerade in diesem Jahr sorgen viele Themen für Diskussionen: Sollte es eine Impfpflicht geben? Sitzen in der neuen Regierung die richtigen Leute? Und was ist

...