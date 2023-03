Exhibitionist belästigt 40-Jährige in Würzburg-Lengfeld

Würzburg-Lengfeld. Ein Exhibitionist belästigte am Donnerstagabend eine Frau in einer Parkanlage nahe der Jahnstraße im Würzburger Stadtteil Lengfeld. Die 40-Jährige saß dort um kurz nach 19 Uhr auf einer Parkbank, als sie ein etwa 35 bis 40 Jahre alter Mann passierte und einige Meter vor der Frau stehen blieb. Anschließend schaute er sie an, öffnete seine Hose und entblößte sein Genital. Die Frau entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den Mann nicht feststellen. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 1,75 Meter groß, westeuropäisches Aussehen, faltiges Gesicht, kräftige Statur und Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer blauen Sweatjacke, einer schwarzen Hose und einer grauen Wollmütze.

Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Telefon 0931/4572230 melden.