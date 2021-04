„Europastern“ wird voll gesperrt

Würzburg. Am Würzburger „Europa-stern“ werden ab Montag, 26. April, auf der Rampe von der Nürnberger Straße kommend in Richtung Berliner Ring Instandsetzungen an der Stützwand am Europastern durchgeführt. Hierbei ist eine Vollsperrung bis voraussichtlich Ende dieses Jahres notwendig.

Eine Umleitung ist über den Stadtring Nord ausgeschildert. Die Fahrspuren in Richtung Berliner Ring beziehungsweise Greinbergknoten stehen den Verkehrsteilnehmern zur Verfügung, allerdings nicht in der gewohnten Fahrbahnbreite. Der „Europastern“ ist ein wichtiger Verkehrsknoten und großes Verteilerbauwerk am nordöstlichen Rand Würzburgs.