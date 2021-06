Erste Frau an Spitze des Universitätsrats

Würzburg. Margret Wintermantel, die frühere Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz und des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, ist neue Vorsitzende des Universitätsrats der Universität Würzburg.

Auf seiner Sitzung kürzlich stattgefundenen Sitzung hat der Universitätsrat der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) Prof. Dr. Margret Wintermantel zu seiner neuen Vorsitzenden gewählt. Die Wahl war erforderlich geworden, da der bisherige Vorsitzende, Prof. Dr. Helmut Schwarz, zum 1. April aus dem Universitätsrat ausgeschieden ist.

Mehrere Spitzenpositionen

„Mit Margret Wintermantel gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin der deutschen Hochschullandschaft, die seit vielen Jahren das deutsche und europäische Wissenschaftssystem mitgestaltet“, begrüßte Unipräsident Paul Pauli das Wahlergebnis.

Mit Spitzenpositionen in zahlreichen Institutionen könne Wintermantel auf eine sehr erfolgreiche Karriere in Wissenschaft und Wissenschaftsmanagement zurückblicken und sei in der Hochschullandschaft bestens vernetzt. Wintermantel kennt die JMU sehr gut, sie war Mitglied im Kuratorium und ist seit Oktober 2019 Mitglied im Universitätsrat. „Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Kollegin Wintermantel. Mit ihrem Wissen und ihrer Kompetenz wird sie die Entwicklung der Universität Würzburg in den kommenden Jahren hervorragend unterstützen“, so Pauli.

„Ich freue mich über das Vertrauen, das mir mit der Wahl entgegengebracht wird, und freue mich auf die neue Aufgabe“, sagte Margret Wintermantel und sicherte zu: „Der Universitätsrat wird die weitere Entwicklung der Julius-Maximilians-Universität Würzburg in ihrer strategischen Orientierung und bei der Verwirklichung ihres Profils begleiten und ihr mit seiner Sachkenntnis helfen.“ Margret Wintermantel hat an der Universität Mainz Psychologie und Publizistik studiert. Es folgten die Promotion (1972) ebenfalls in Mainz und die Habilitation (1986) im Fach Psychologie an der Universität Heidelberg. 1992 wurde sie als Universitätsprofessorin an die Universität des Saarlandes berufen. Von 1994 bis 1997 war sie dort Vizepräsidentin, von 2000 bis 2006 Präsidentin.

Trägerin des Verdienstkreuzes

2001 übernahm Wintermantel das Amt der Vizepräsidentin der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und war dort für den Bereich „Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs“ zuständig; von 2006 bis 2012 war sie Präsidentin der HRK. 2012 wechselte sie zum Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), an dessen Spitze sie als Präsidentin bis Ende 2019 stand.

Margret Wintermantel ist Mitglied im Hochschulrat und im Kuratorium zahlreicher Universitäten und Forschungseinrichtungen. Für ihr Engagement wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland (2009). Darüber hinaus ist sie seit 2005 Ritter der französischen Ehrenlegion. Margret Wintermantel ist die erste Frau, die an der Spitze des Universitätsrats der JMU steht.

