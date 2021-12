Entwarnung: Fliegerbombe in Würzburg erfolgreich entschärft

Würzburg. Update am 03.12.2021 um 17:30 Uhr:

Um 17 Uhr gab es am Freitag Entwarnung auf dem Firmengelände in der Friedrich-Koenig-Straße. Der beauftragte Sprengmeister meldete die erfolgreiche Entfernung der beiden Zünder aus der amerikanischen Fliegerbombe – das über 200 Kilogramm schwere Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg ist nun entschärft und schrottreif.

Somit konnte die zweite Phase des Großeinsatzes beginnen. Die Sperrungen des Zugverkehrs sowie der Bundesstraße 27 konnten aufgehoben werden, die Anwohner in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren und die Firmen im Sperrkreis die Arbeit und Produktion wieder anlaufen lassen. In der Dürrbachtalhalle hatten Hilfsorganisationen eine warme Sammelstelle für die Direktbetroffenen eingerichtet. Auch die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber musste auf dem weitläufigen Gelände zwei Gebäude räumen, konnte hierfür aber Sozialräume außerhalb des gesperrten Radius nutzen.

Neben einem Großaufgebot der Feuerwehr (52 Mitarbeiter von Berufsfeuerwehr und 28 der freiwilligen Feuerwehren), an die 100 Kräfte der Polizei aus Unterfranken inklusive der Bereitschaftspolizei waren auch 86 MitarbeiterInnen der ehrenamtlichen Rettungsdienste im Einsatz. Ihnen allen dankte Ordnungsreferent Wolfgang Kleiner für den „zusätzlichen Kraftakt in Corona-Zeiten. Die Pandemie verlangt den Blaulichtorganisationen seit vielen Monaten alles ab und dennoch können wir in Ausnahmesituationen auf ein schlagkräftiges Team zurückgreifen, das sich aus beruflichen und ehrenamtlichen Kräften zusammensetzt.“

Pressemitteilung der Stadt Würzburg

Ausgangslage

Aktuell betreut ein großer Stab unter der Leitung der Berufsfeuerwehr

Würzburg die Entschärfung der Fliegerbombe vor. Sie ist für 15 Uhr vorgesehen, die Räumung der betroffenen Betriebe und Privathäuser ist schon angelaufen.

Die Sperrzone in Würzburg (rot markiert). © Stadt Würzburg

Ab 14 Uhr gilt in einem 500-Meter-Radius ein absolutes Betretungs- und Befahrungsverbot. Insgesamt sind knapp 500 Menschen betroffen, auch ein Teil der Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft. Hier könne allerdings auf dem Gelände für eine sichere Verlegung gesorgt werden, hieß es in einer Pressemitteilung der Stadt Würzburg.

Für die weiteren betroffenen Haushalte, die bis zur Entschärfung gegen 17 Uhr nicht privat unterkommen, steht ein Notquartier zur Verfügung. Dies ist die Dürrbachtalhalle in Oberdürrbach. Die Hilfsorganisationen übernehmen die Versorgung vor Ort. Auch Krankentransporte oder Fahrten für Menschen mit Einschränkungen werden unter Telefon 0931/30906600 angeboten.

Zwischen einer Sammelstelle in der Rothofstraße an der Eisenbahnbrücke und der Dürrbachtalhalle werden Fahrzeuge der Hilfsdienste zwischen 13 und 14 Uhr pendeln.

Während die Zahl der direkt von der Evakuierung Betroffenen für das Stadtgebiet überschaubar ist, rechnen Stadt und Polizei mit massiven Auswirkungen auf den Verkehr. So werden ab 14.40 Uhr sowohl die B27 als auch der Zugverkehr bis zur offiziellen Entwarnung gesperrt. Alle Verkehrsteilnehmer sollen den Bereich weiträumig umfahren beziehungsweise Verständnis für die Ausnahmesituation zu zeigen.

Die Feuerwehr bittet die Einwohner, vor dem Verlassen der Wohnräume das Licht zu löschen, sonst werden womöglich noch Personen vor Ort vermutet.