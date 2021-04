Einsatz für eine bessere Welt

Würzburg. Die Adolph-Kolping-Schule in Würzburg trägt nun offiziell den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Das bedeutet, sich für eine andere, bessere, bunte Welt einzusetzen, sagte Stefan Bothe, Geschäftsführer von Kolping-Mainfranken, bei der Übergabe der symbolischen Schilder, die coronabedingt im kleinsten Kreis stattfand. „Eine Welt, in der Menschen couragiert für die Rechte von Minderheiten einstehen, ist eine bessere Welt.“

Projektpate Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, bestärkte in seinem Grußwort die Teenager, mit allen Mitteln dafür zu kämpfen, dass Menschen, die ausgrenzen und spalten wollen, keinen Zollbreit an Boden gewinnen. Hass dürfe in der Adolph-Kolping-Schule keinen Platz haben. Darauf zu achten sei in den aktuellen Krisenzeiten besonders wichtig, komme es doch gerade in historisch schwierigen Phasen leicht und nur allzu oft dazu, dass Menschen ausgegrenzt werden, die anders aussehen oder eine andere Religion haben.

Jeder Mensch habe, unabhängig von seinem kulturellen oder sozialen Hintergrund, ein Recht darauf, fair behandelt zu werden. „Rassismus fängt mit Verachtung, Geringschätzung und Herabwürdigung an“, erklärte Schulpate Wolfgang Schäflein, langjähriger Psychologe der in die Schule integrierten Heilpädagogischen Tagesstätte.

Er ermunterte die Schüler, null Toleranz gegen Rassismus zu zeigen, komme er auch noch so harmlos daher.

„Bleibt beharrlich und couragiert auf Eurem Weg“, sagte er.