Einmaliges geschichtliches Dokument

Würzburg/Osnabrück. Das Osnabrücker Auktionshaus Künker versteigerte vor kurzem das einzige bekannte Exemplar des Würzburger Gnadenpfennigs für 24 000 Euro. Im Vorfeld der Auktion war die wertvolle Goldmünze auf 30 000 Euro geschätzt worden. Der sogenannte Gnadenpfennig ist ein 400 Jahre alter Schatz und wurde zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges in Würzburg verliehen.

In Minutenschnelle wurde der Würzburger Gnadenpfenning bei der Auktion in Osnabrück im Auktionshaus Künker ersteigert. Der Kaufpreis spiegelt nicht nur den materiellen, sondern vor allem den historischen Wert des Einzelstücks wider. Die Geschichte der Münze hat auch einiges mit der Historie der Stadt Würzburg zu tun.

Eine Art Orden

Ein Gnadenpfennig ist in seiner ursprünglichen Bedeutung eine Münze, die durch den Gnadenakt eines Herrschers einem verdienten Untertanen überreicht worden ist. Es handelt sich also vielmehr um eine Art Orden als um einen Pfennig nach heutigem Verständnis.

Vor allem, wenn der Geehrte hohen Ranges war und sich große Verdienste erworben hat, konnten die Prägungen von hohem Wert sein. So wie beim 22 Gramm schweren goldenen Würzburger Gnadenpfennig aus dem Jahr 1619, der im Rahmen der Januar Auktion des Auktionshauses Künker für Sammler und Liebhaber wieder in Umlauf gebracht wurde. Die Münze erinnert an die Anfangszeit des Dreißigjährigen Krieges und ist für die Geschichte der mainfränkischen Region von großer historischer Bedeutung. Den Wert des bis heute einzig bekannten, erhaltenen Exemplars schätzten Experten auf 30 000 Euro.

Ursprünglicher Wert: 60 Dukaten

Der ursprünglich auf die Rückseite der wertvollen Goldmünze geprägte Wert lag bei 60 Kreuzern, umgerechnet sechs Dukaten. Absender dieses beachtlichen Geschenks war Johann Gottfried von Aschhausen, zu jener Zeit Fürstbischof von Bamberg (1609 bis 1622) und ab 1617 auch von Würzburg und damit Herzog von Ostfranken. Der fanatische Glaubensmann zeichnete sich dadurch aus, dass er unter anderem in der katholischen Liga an der Seite von Herzog Maximilian I von Bayern den aufkommenden Protestantismus bekämpfte. Den Gnadenpfennig mit Öse und Kordelverzierung hat der spätere Gründer der Würzburger Universitätsbibliothek, dessen Ruhm heute durch seine Handlungen als besonders reger Hexenverfolger überschattet wird, offensichtlich einem erfolgreichen Kriegsmann im beginnenden Dreißigjährigen Krieges umgehängt.

Wie die wertvolle Münze den Weg ins Auktionshaus nach Osnabrück gefunden hat, verrät Geschäftsführer Dr. Andreas Kaiser nicht, ebenso wie der Besitzer, wie in Fachkreisen üblich, ein gut gehütetes Geheimnis bleibt. Was er jedoch verrät: Der Münzmarkt ist stabil und hat zuletzt durchaus die eine oder andere Belebung erfahren. „Wir bekommen immer wieder Anfragen von Menschen, die geerbte Sammlungen schätzen lassen oder beim Durchforsten des Dachbodens auf fast vergessene Schätze stoßen.“ Dann macht sich ein Münzexperte von Künker auf den Weg, um die Raritäten in Augenschein zu nehmen. Bestätigt sich ihr Wert bei der fachlichen Begutachtung, kauft das Auktionshaus die Münzen an oder versteigert sie im Kundenauftrag.

Historisches Zeugnis

Zurück zum Gnadenpfennig. Alles in allem ist dieser einzigartige frühneuzeitliche Orden ein historisches Zeugnis für eine interessante Episode aus der Geschichte Mainfrankens: Die Vorderseite zeigt das Wappen Johann Gottfrieds von Aschhausens.

Hinter dem Rundschild mit dem fünfspeichigen Rad der Aschhausens in der Mitte zu sehen sind ein Bischofsstab und der Griff eines Schwertes, dazu der Bamberger Löwe und drei Spitzen als Hinweis auf das Herzogtum Ostfranken sowie ein rechteckiges Fähnlein an einer Lanze als Wappen des Hochstiftes Würzburg.

Die Umschrift lautet IOHAN GODEFRIDVS EPISC(opus) BAM(bergensis) ET WIRTZB(urgensis), FR(anciae) OR(ientalis) DVX, übersetzt: Johann Gottfried, Bischof von Bamberg und Würzburg, Ostfrankens Herzog.

Auf der Rückseite des Gnadenpfennigs ist der Heilige Kilian dargestellt, gekleidet wie ein zeitgenössischer Bischof mit Bischofskreuz und reich verziertem Chormantel (Pluviale).

Als Zeichen für weltliche und geistliche Herrschaft hält er in der rechten Hand ein Schwert und in der Linken einen Bischofsstab. Auf dem Kopf trägt der um 640 geborene irische Mönch Kilian, Gründer und bis heute Patron des Bistums Würzburg, eine hohe Mitra, die von einem Heiligenschein (Aureole) umgeben ist.

Ein später Nachfolger Kilians auf dem Würzburger Bischofsstuhl ist Johann Gottfried von Aschhausen, der Schenker des Gnadenpfennigs.