Einbrüche verübt

Würzburg. Nach Einbrüchen in eine Gaststätte und eine Bar in Würzburg sucht die Polizei Zeugen. In der Nacht auf Freitag hat ein Unbekannter in eine Gaststätte und eine unweit davon entfernte Bar eingebrochen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen in den Fällen übernommen und hofft dabei nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen muss sich der Einbruch in die Pizzeria in der Domstraße im Zeitraum zwischen Donnerstag gegen 22.50 Uhr und Freitag,10 Uhr, ereignet haben. Der nur wenige Häuser entfernte Barbetrieb in der Plattnerstraße wurde dem Sachstand nach am Freitag zwischen 5.30 und 9.30 Uhr angegangen.

Der Täter war in beiden Fällen auf noch unbekannte Weise in die Gebäudekomplexe gelangt und brach hier die jeweiligen Nebentüren zu den gastronomischen Betrieben auf. Dort hat der Unbekannte jeweils mehrere hundert Euro Bargeld, teils auch Lebensmittel und einen schwarzen Rucksack, entwendet. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf einige hundert Euro belaufen. Die Kripo ermittelt und prüft hierbei auch die möglichen Zusammenhänge der Taten.

Wer im fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht hat, die mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnten, soll sich unter Telefon 0931/4571732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung setzen.