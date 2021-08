Einbruchstour durch Würzburg

Würzburg. Gleich auf drei Geschäfte und einen Imbiss hatten es in der Nacht auf Donnerstag in Würzburg zwei Männer im Alter 37 und 36 Jahren abgesehen, so die Polizei in einer Pressemitteilung am Dienstag. Bereits kurz nach den Taten in der Innenstadt konnte die Würzburger Polizei zwei Verdächtige vorläufig festnehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft führte die Kripo die Männer am Freitag dem Ermittlungsrichter vor, der Haftbefehle erließ.

Die Alarmanlage einer Apotheke in der Kaiserstraße alarmierte gegen 0.40 Uhr den Sicherheitsdienst über einen möglichen Einbruch. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Männer dem Sachstand nach gewaltsam Zugang zu der Apotheke verschafft und die Schubladen und Regale nach Medikamenten durchsucht. Im direkten zeitlichen Zusammenhang stiegen die aus Marokko stammenden Tatverdächtigen gewaltsam in einen Imbiss in der Kaiserstraße und in einen Verbrauchermarkt in der Eichhornstraße ein. Die Tür eines Friseursalons in der Kolpingstraße hielt den Aufbruchversuchen stand, und die Täter flüchteten.

Dabei wurden sie jedoch von einem Zeugen beobachtet, der unverzüglich die Polizei informierte. Im Rahmen der Fahndung gelang Beamten der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt schließlich die Festnahme der Tatverdächtigen.

Bereits am Donnerstag übernahm die Kripo die weiteren Ermittlungen und führte die Beschuldigten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ jeweils einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall in mehreren Fällen. Danach kamen die Männer in getrennte Justizvollzugsanstalten.

