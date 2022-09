Einbruchserie in Würzburger Bäckerei: Polizei nimmt fünf Männer fest

Würzburg. Bei umfangreichen Ermittlungen in Zusammenhang mit einer Einbruchsserie in Bäckereifilialen ist der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Würzburg ein Durchbruch gelungen. Im Zuge einer konzertierten Aktion wurden im Laufe des Mittwochs mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei sechs Objekte durchsucht und fünf dringend Tatverdächtige vorläufig festgenommen, hieß es am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Drei von ihnen befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Bei 14 Einbrüchen ist seit Anfang März 2022 aus Bäckereifilialen in Würzburg, Höchberg, Zell am Main und Randersacker Bargeld in Höhe von über 50 000 Euro gestohlen worden. Auch hinterließen die Täter an den Tatorten zum Teil hohe Sachschäden, die sich in der Summe auf rund 26 000 Euro belaufen dürften.

