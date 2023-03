Einbruch in Wohnhaus in Amorbach

Amorbach. Unbekannte sind am Freitagabend in ein Wohnhaus in Amorbach (Landkreis Miltenberg) eingebrochen. Entwendet haben sie offensichtlich nichts. Möglicherweise wurden die Täter dabei überrascht. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat sich der Einbruch am Freitag zwischen 17.45 und 23.25 Uhr ereignet. Die Täter gelangten in die Erdgeschosswohnung in der Klostersteige, indem sie gewaltsam die Terrassentür öffneten. Sie nutzten dabei offensichtlich die Abwesenheit der Bewohner aus, so die Polizei.

Glücklicherweise machten die Einbrecher keine Beute. Es könnte sein, dass sie gestört wurden und daraufhin die Flucht ergriffen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Telefon 09371/9450 entgegen.