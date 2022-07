Einbruch in eine Bäckerei

Würzburg. Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Freitag in eine Bäckereifiliale im Stadtteil Heuchelhof eingebrochen. Er entwendete die Tageseinnahmen. Der Sachschadenübersteigt den Beuteschaden bei Weitem. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam durch den Haupteingang in eine Bäckereifiliale am Place de Caen ein. In den Personalräumlichkeiten der Filiale durchwühlte der Einbrecher Mitarbeiterschränke und brach einen Tresor auf, aus dem er Bargeld entwendete. Im Anschluss trat der Unbekannte seine Flucht an. Der Täter hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, der den Entwendungsschaden um ein Vielfaches übersteigt, wie die Polizei in einer Mitteilung informiert.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet daher nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben,diese unter Telefon 0931/74571732 zu melden.