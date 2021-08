Einbrecher war 16 Jahre alt

Würzburg. In der Nacht zu Dienstag nahmen Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt einen Einbrecher fest, der kurz zuvor in einen Discounter eingedrungen war. Der Jugendliche muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Gegen 2.45 Uhr wurde der Einsatzzentrale der Polizei in Unterfranken ein Einbruch in einen Lebensmitteldiscounter in der Frankfurter Straße gemeldet. Ein vorerst unbekannter Täter drang gewaltsam in den Verkaufsraum ein und entwendete Lebensmittel im Wert von rund zwei Euro.

Im Anschluss trat der Unbekannte, der von der Überwachungskamera des Ladens gefilmt wurde, seine Flucht an.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt fahndeten nach dem Täter und konnten wenig später einen 16-Jährigen vorläufig festnehmen, der die Tat inzwischen gestanden hat.

Der Jugendliche, der in Begleitung zweier anderer männlicher Personen war, wurde nach der Anzeigenaufnahme seinen Eltern übergeben.

Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermitteln zudem wegen möglicher Beteiligung an dem Einbruch gegen die beiden 17 und 21 Jahre alten Begleiter.