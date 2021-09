Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ochsenfurt. Bewohner ertappten am Montagmorgen einen Einbrecher in ihrem Haus auf frischer Tat. Gegen 4 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Ochsenfurt ein. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen überraschten die vom Lärm aufgeschreckten Bewohner den Einbrecher, der daraufhin auf die 71-jährige Hauseigentümerin einschlug und flüchtete. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Sofort leitete die Polizei eine großangelegte Fahndung nach dem Unbekannten ein, an der zahlreiche Streifenwagen, ein Polizeihubschrauber und ein Diensthund beteiligt waren. Das mutmaßliche Fluchtfahrzeug konnte zwischenzeitlich aufgefunden werden. Von dem Einbrecher und einem mutmaßlichen Mittäter fehlte jede Spur.

