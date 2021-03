Würzburg. Erneut gibt es im Landkreis Würzburg einen Todesfall im Zusammenhang mit Corona zu beklagen. Eine 72-jährige Landkreisbewohnerin ist in der Main-Klinik Ochsenfurt verstorben. Die mehrfach vorerkrankte Seniorin war positiv getestet worden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronainfektion steigt auf 156 (98 in der Stadt und 58 im Landkreis Würzburg). Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner betrug am 1. März um 7.30 Uhr für die Stadt Würzburg 46,12 und für den Landkreis Würzburg 36,97. Seit März 2020 wurden insgesamt 6039 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Im gleichen Zeitraum konnten insgesamt 5.659 Personen als gesund entlassen werden. pm