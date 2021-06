Ein Weg ohne Wiederkehr

Würzburg. „Weg ohne Wiederkehr – Von der ’Ilba’ zum ’DenkOrt Deportationen“ ist die eineinhalbstündige sonntägliche Themenführung der Würzburger Gästeführer überschrieben. Sie findet am Sonntag, 27. Juni, um 15 Uhr statt. Gästeführer ist Franz Ziegler, Telefon 0178/1788395, Treffpunkt das Diözesanarchiv, Domerschulstraße 17.

AdUnit urban-intext1

Am 17. Juni 1943 fand die letzte größere Deportation aus Unterfranken statt. Mitten am Tag wurden 64 Menschen von der „Ilba“ ( Israelitischen Lehrerbildungsanstalt) in der Bibrastraße zum Hauptbahnhof Würzburg getrieben. Zur Gruppe der Deportierten gehörten vor allem die letzten Funktionsträger und Mitarbeiter der jüdischen Gemeinde. Spätestens seit 1942 lebten die meisten Juden Unterfrankens in Sammelquartieren. Eines davon war das Gebäude der Israelitischen Lehrerbildungsanstalt. Im Rahmen der Stadtführung soll dieser Weg ohne Wiederkehr nachvollzogen werden. Am Ende wird der 2020 errichtete „DenkOrt Deportationen“ am Hauptbahnhof vorgestellt. Dort erinnern Gepäckstücke an die deportierten und ermordeten Juden aus Unterfranken.