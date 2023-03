Ehestreit in Marktheidenfeld endet für 33-Jährige tödlich

Marktheidenfeld. Ein Hinweis auf einen Streit unter zwei Eheleuten in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) löste am Dienstagmittag einen größeren Polizeieinsatz aus. Zwei schwer verletzte Personen mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Luitpoldstraße wurde für Rettungsmaßnahmen zwischenzeitlich gesperrt. Gegen 11 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei einen lautstarken Familienstreit mit.

In der Wohnung der Familie stießen die Einsatzkräfte auf zwei schwer verletzte Personen – eine 33-jährige Frau und deren 35-jährigen Ehemann. Beide wurden vor Ort von Notärzten versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht.

Die 33-Jährige erlag wenig später in der Klinik ihren schweren Verletzungen.

Ein einjähriges Kind, welches sich zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung in der Wohnung befand, wurde, ebenso wie die drei weiteren Kinder des Ehepaars, in die Obhut des Jugendamts übergeben.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits.