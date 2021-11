E-Bikes aus Geschäft gestohlen

Würzburg. Bislang unbekannte Täter drangen am Donnerstagmorgen zwischen 6 und 7.30 Uhr gewaltsam in ein Zweiradfachgeschäft in der Sanderau ein und entwendeten mehrere E-Bikes im Gesamtwert von rund 60 000 Euro. Die Täter kamen über die Haupteingangstür in denZweiradfachhandel in der Wölffelstraße. Aus dem Verkaufsraum entwendeten die Einbrecher mehrere hochwertige Pedelecs. Wie die Unbekannten, von denen einer nach ersten Erkenntnissen komplett schwarz bekleidet und vermummt gewesen war, die Räder vom Tatort verbrachten, ist bislang unklar. Allerdings ergaben sich Hinweise auf einen roten Pkw-Kombi mit ausländischen Kennzeichen, in welchen gegen Mittag desselben Tages, im Bereich der Ohmstraße, entsprechende Fahrräder verladen wurden. Die beiden Unbekannten fuhren auf Ansprache davon. Neben den entwendeten Rädern entstand dem Fachgeschäftbetreiber ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich bei der Kriminalpolizei Würzburg unter Telefon 09 31/4 57 17 32 melden.