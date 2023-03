E-Bike-Fahrer kracht in Würzburg durch Pkw-Heckscheibe

Würzburg. Ein außergewöhnlicher Verkehrsunfall mit zum Glück glimpflichen Ausgang ereignete sich bereits am Mittwochabend am Hexenbruchweg in Würzburg. Eine Fiat-Fahrerin fuhr in Richtung stadteinwärts, als sie im Bereich eines Hotels verkehrsbedingt abbremsen musste. Der hinter ihr fahrende E-Bike-Fahrer konnte trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten. Durch den Aufprall flog er mit seinem Oberkörper durch die Heckscheibe des Pkw. Glücklicherweise erlitt der Radfahrer hierbei nur leichte Schnittverletzungen. Im Fahrzeug befand sich auf der Rücksitzbank ein dreijähriges Kind im Kindersitz. Das Kleinkind sowie die Fahrerin blieben unverletzt.

Die Scheibe des Pkw wurde komplett zerstört, dadurch entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Das E-Bike wies starke Beschädigungen in unbekannter Höhe auf, so die Polizei.