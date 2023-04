Drogendealer in Würzburger Diskothek verhaftet

Würzburg. Nach Hinweisen eines Sicherheitsdienstmitarbeiters stellten Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt am Sonntagmorgen in einer Diskothek in Würzburg Drogen bei einem Mann sicher. Er wurde vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Gegen 2.50 Uhr teilten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes mit, dass ein 20-Jähriger auf der Toilette Drogen zum Kauf angeboten haben soll. Er und sein 18-jähriger Begleiter wurden bis zum Eintreffen der Polizeibeamten im Büro des Sicherheitsdienstes festgehalten. Im Rahmen der folgenden Personenkontrolle entdeckten die Polizisten bei dem 20-Jährigen schließlich mehrere Gramm Amphetamin und einige Ecstasy-Tabletten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Der 18-jährige Begleiter wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Dem aktuellen Sachstand nach ist er nicht in einen möglichen Drogenhandel verwickelt, so die Polizei.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung des aus dem Landkreis Bad Kissingen stammenden Tatverdächtigen konnte die Polizei Amphetamin im hohen zweistelligen Grammbereich, weitere Ecstasy-Tabletten in hoher zweistelliger Stückzahl und mehrere Messer auffinden und sicherstellen. Der 20-Jährige, dem unter anderem der bewaffnete, unerlaubte Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen wird, wurde am Montag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt nun weiter in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg, insbesondere zur Herkunft der Drogen und dem Ausmaß des Handels des Beschuldigten.