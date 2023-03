Drogenbande im Raum Würzburg verhaftet

Würzburg. Im Rahmen der durch die Kriminalpolizeiinspektion Würzburg eingerichteten Ermittlungskommission (EKO) „Pleichach“ wurden am Dienstagmorgen mehrere Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse in Stadt und Landkreis Würzburg vollstreckt. Insgesamt kam es zu sechs Festnahmen, wie die Polizei mitteilt.

Bereits gegen Ende des vergangenen Jahres erhärtete sich der Verdacht auf einen umfangreichen Handel mit Betäubungsmitteln einer bestimmten Tätergruppierung. Aufgrund des hohen Ermittlungsaufwandes wurde durch das Rauschgiftkommissariat der KPI Würzburg die EKO gegründet. Bei den Drogengeschäften handelt es sich unter anderem um den Handel mit Marihuana, Amphetamin und verschreibungspflichtigen Medikamenten. Aufgedeckte Strukturen innerhalb der Bande zeigten, dass die Verkäufer des in Massen bestellten Rauschgifts teilweise durch Drohungen, bei denen mitunter auch Messer eingesetzt wurden, zum Verkauf der Drogen gezwungen wurden. Beim Einsatz wurden sechs Tatverdächtige festgenommen. Zudem wurden bei den Durchsuchungen mehrere hundert Gramm Cannabis, verschreibungspflichtige Medikamente, sowie eine Vielzahl an Speichermedien und Mobiltelefonen sichergestellt. Die Festgenommenen wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt und in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

