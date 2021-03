WÜRZBURG. Bei zwei Personenkontrollen haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Würzburg am Donnerstag Amphetamin, Marihuana und einen Dolch gefunden.

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Würzburg hatte bei der Kontrolle eines 28-Jährigen rund 80 Gramm Amphetamin und einen Dolch sichergestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und der Kriminalpolizei Würzburg übergeben.

Den Beamten war den Mann in der Nacht zum Donnerstag aufgefallen, als er an der Brücke der Deutschen Einheit unmittelbar vor der Streife eine rote Ampel überfuhr. Bei der anschließenden Kontrolle fanden sie rund 80 Gramm Amphetamin und einen Dolch.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zunächst zur nahegelegen Dienststelle am Hauptbahnhof gebracht, seine Wohnung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsucht. Die Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Würzburg. Nach einer Nacht in der Haftzelle wurde der Mann am Donnerstag nach Abschluss aller Maßnahmen wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und eines Verstoßes nach dem Waffengesetz.

Bei der Personenkontrolle in einem Regionalzug fanden Beamte der Bundespolizei Würzburg bei einem 16-Jährigen rund 330 Gramm Marihuana. Er war von Frankfurt nach Würzburg unterwegs. Nach der vorläufigen Festnahme wurde er am Hauptbahnhof an die Kriminalpolizei Würzburg übergeben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde die elterliche Wohnung des Jugendlichen im Landkreis Aschaffenburg untersucht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Den Jugendlichen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Cannabis in nicht geringer Menge. pol