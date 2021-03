Würzburg. Mit einer dreisten Aktion hat ein Dieb am Mittwoch Kupfer von einer Baustelle im Stadtteil Frauenland gestohlen.

Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, sei ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 10 und 12 Uhr zu einer Baustelle Am Hubland gefahren.

Offensichtlich gab sich der dreiste Dieb als offiziell durch die Baufirma angeforderter Schrottabholer aus. Hierbei überzeugte er gar einen dort arbeitenden Installateur von seinem Auftrag. Der Tatverdächtige lud rund 200 Kilogramm Altkupfer in seinen weißen Mercedes Vito. Im Anschluss entfernte er sich von der Baustelle. Während eines darauffolgenden Telefonates zwischen dem Installateur und der Bauleitung flog der Schwindel auf. Leider zu spät. Der Beuteschaden, bei aktuellen Marktwert, wird auf circa 1200 Euro beziffert. Der Tatverdächtige soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß gewesen sein und hatte auffälliges schwarzes lockiges Haar.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt braucht jetzt Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall haben. Sie melden sich unter Telefon 0931/457-2230 bei der Polizeidienststelle. pol