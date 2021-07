Drei Schwerverletzte bei Unfall in Höhe der Ausfahrt Dittigheim

Tauberbischofsheim. Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es Donnerstagnachmittag auf der B 27 bei Tauberbischofsheim. Ein 43-jähriger Audifahrer wollte gegen 15.15 Uhr von Dittigheim kommend auf die Bundesstraße in Richtung Autobahn einfahren. Hierbei übersah er jedoch den aus Richtung Tauberbischofsheim kommenden VW einer 56-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und der VW wurde dabei in den Gegenverkehr abgewiesen. Dort prallte der VW frontal mit einem in Richtung Tauberbischofsheim fahrenden Mazda eines 57-Jährigen zusammen.

Bei dem Unfall blieb der 43-jährige Unfallverursacher unverletzt. Die 56-jährige VW-Fahrerin sowie ihre 28-jährige Beifahrerin und der 57-jährige Fahrer des Mazdas wurden schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Höhe des Gesamtsachschadens beträgt mindestens 50 000 Euro. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Im Einsatz waren drei Rettungswagen, drei Notärzte, ein Rettungshubschrauber sowie Feuerwehr und Polizei. Die Fahrbahn war für Stunden gesperrt und war erst gegen 18 Uhr wieder frei befahrbar. pol/Bild: Heike von Brandenstein