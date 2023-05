Diözese zeigt Priester an

Würzburg. Bischof Dr. Franz Jung hat einen Priester der Diözese Würzburg wegen des Vorwurfs einer sexualisierten Grenzverletzung gegenüber einer erwachsenen Person von der Ausübung des priesterlichen Dienstes bis zur Klärung des Sachverhalts freigestellt. Der Vorwurf war der Bistumsleitung am Mittwoch bekannt geworden. Am Donnerstag fand ein Gespräch mit der vom Verhalten des Priesters betroffenen Person statt. Anschließend zeigte die Diözese Würzburg unverzüglich den Vorwurf bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Würzburg an. Weiter informierte das Bistum die Haupt- und Ehrenamtlichen im Bereich der bisherigen Tätigkeit des Beschuldigten über die bisher getroffenen Maßnahmen. Gegebenenfalls werden kirchenrechtliche Schritte eingeleitet.

