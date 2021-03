Würzburg. Als eine Frau auf einem Discounter-Parkplatz gerade ihren Einkaufswagen wegbringen wollte, hat jemand aus dem offenem Kofferraum ihren Geldbeutel gestohlen.

Die Frau hatte am Samstag um 10.30 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Versbacher Straße eingekauft. Danach räumte sie den Einkauf 49-Jährige in den Kofferraum und brachte den Einkaufswagen zurück. Hierbei ließ sie ihren Kofferraum geöffnet und unbeobachtet zurück. Erst als sie zuhause war, fiel ihr das Fehlen des Geldbeutels auf, der im Kofferraum gelegen hatte .

Langes Suchen blieb ohne Erfolg: der Geldbeutel blieb verschwunden und mit ihm 800 Euro Bargeld. pol